Протесты в Белоруссии начались 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по предварительным данным, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. В субботу, 15 августа, ЦИК должен объявить результаты.
По мнению Мирзаяна, объявление результатов выборов не станет весомым стимулом для протестного движения, поскольку итог очевиден и никакого сюрприза тут нет.
«Уже сейчас идут акции протеста, и, к большому сожалению для белорусской оппозиции, она сейчас действует на максимуме своих возможностей… Лукашенко действует чрезмерно жестко, подавляя выступления и запугивая людей. Конечно, в долгосрочном плане это ему аукнется, потому что он не будет больше легитимным президентом Беларуси. Но в краткосрочном плане это позволит ему сбить накал протеста», — сказал эксперт.
Что касается протестного движения, то у него, по словам Мирзаяна, нет ни инфраструктуры, ни денег, ни организованной группы боевиков. Более того, отсутствует политическая слабость власти или раскол внутри белорусских элит, которые могли бы стимулировать протест, отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.