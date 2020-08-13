На данный момент протестное движение в Белоруссии действует на максимуме своих возможностей, и для президента Александра Лукашенко не составит труда погасить его, однако легитимным главой государства он уже не будет. Об этом доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сказал в интервью Украине.ру

Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko Александр Лукашенко. Выступления оппозиции продолжаются уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек. В субботу, 15 августа, ЦИК должен объявить результаты.

По мнению Мирзаяна, объявление результатов выборов не станет весомым стимулом для протестного движения, поскольку итог очевиден и никакого сюрприза тут нет.

«Уже сейчас идут акции протеста, и, к большому сожалению для белорусской оппозиции, она сейчас действует на максимуме своих возможностей… Лукашенко действует чрезмерно жестко, подавляя выступления и запугивая людей. Конечно, в долгосрочном плане это ему аукнется, потому что он не будет больше легитимным президентом Беларуси. Но в краткосрочном плане это позволит ему сбить накал протеста», — сказал эксперт.

Что касается протестного движения, то у него, по словам Мирзаяна, нет ни инфраструктуры, ни денег, ни организованной группы боевиков. Более того, отсутствует политическая слабость власти или раскол внутри белорусских элит, которые могли бы стимулировать протест, отметил политолог.

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