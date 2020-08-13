Учитывая основу протестного движения в Белоруссии, которую составляет молодежь, не исключено, что оно может перейти к подпольной работе. Об этом директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

«Вполне возможно [что протестное движение перейдет к подпольной работе], поскольку основа этих акций — молодые люди 17-20 лет. Они склонны как раз к максимализму и радикализму», — сказал Бондаренко.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.