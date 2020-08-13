По его словам, сейчас протестные акции в Минске идут на спад, но это не значит, что они не могут возобновиться в ближайшем будущем. Особенно, отметил эксперт, если в Белоруссии сбудутся прогнозы относительно ухудшения социально-экономической ситуации. Тогда эти акции могут получить второе дыхание.
«Вполне возможно [что протестное движение перейдет к подпольной работе], поскольку основа этих акций — молодые люди 17-20 лет. Они склонны как раз к максимализму и радикализму», — сказал Бондаренко.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
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