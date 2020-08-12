Выборы в Белоруссии были очевидно сфальсифицированы со всей «пролетарской простотой», свойственной нынешнему белорусскому руководству. Об этом российский блогер Дмитрий Медведев сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Анатомия белорусских протестов. Три взгляда на попытку цветной революции © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS Александру Лукашенко кандидаты, а те, что были допущены к выборам, подверглись различным способам давления — вплоть до возбуждения на них уголовных дел.

«В интернете есть большое количество видео, на которых видны нарушения в процедуре голосования, недопуска на участки наблюдателей и даже самих голосующих. Видимо, власти даже не стали утруждать себя тем, чтобы "подрисовать" себе какую-то часть голосов, — они просто "нарисовали" те цифры, которые хотели», — отметил Медведев.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.