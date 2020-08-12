Ситуация с массовыми протестами в Белоруссии изначально находилась под контролем властей, считает главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«В целом ситуация под контролем. В Минске протесты, очевидно, идут на спад, это уже не тысячи, а сотни людей. Регионы не удалось поднять, на улицы областных центров в основном выходит молодежь, представители радикальных субкультур, футбольные фанаты и криминализированные элементы», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Они продолжаются уже три ночи подряд. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.