Станислав Шушкевич дал интервью телеканалу «Дождь» 12 августа, где в прямом эфире он выразил своё мнение о происходящем и назвал условия свержения Александра Лукашенко

Белорусские власти назвали количество задержанных и пострадавших за минувшую протестную ночь © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS Станислав Шушкевич предсказывал усиление беспорядков и первую кровь. На этот раз он дал совет протестующим.

«Я не пророк, но этот режим, этот непрезидент, который нами правит, они идут на такие преступления, которые не имеют срока давности, понимаете? Это бо́льшая дикость, чем в самое гнусное время были латиноамериканские хунтовые режимы, и они безнаказанно действуют. Ведь признать то, что Лукашенкин лучший друг стрелял в спину так называемым ворам и ворам в законе и что он таким образом подчистил Белоруссию от преступников, — это преступно, понимаете, это значит, человек позволяет себе то, о чём государственный деятель подумать не может, не имеет права, понимаете? Потому что это высший уровень проявления неинтеллигентности и в общем-то профессиональной тупости, когда именно страхом завоёвывают своё положение», — сказал он.

Изменить ситуацию, по его мнению, может только «стойкость протестующих», и это приведёт к «неминуемой победе».

В ночь с 11 на 12 августа были задержаны около 1 тыс. участников беспорядков. МВД сообщает о 21 раненом сотруднике милиции.