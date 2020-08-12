В «Минсктранс» сообщили о состоянии водителя, получившего ранение в ночь с 10 на 11 августа у станции метро «Пушкинская», пишет издание TUT.BY 12 августа

О пострадавшем в ходе беспорядков известно немного. Зовут Павел, работал на автобусе 163-го маршрута во 2-м автопарке «Минсктранса». О ранении в полицию заявили очевидцы произошедшего. Какое-то время о состоянии пострадавшего было ничего не известно.

«Наш водитель находится в отделении нейрохирургии, он в общей палате, состояние удовлетворительное. Администрация филиала оказывает ему всяческую поддержку», — рассказала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.

В Минске солдаты внутренних войск задерживают протестующих у метро «Пушкинская» © REUTERS, Vasily Fedosenko

Рядом с «Пушкинской» в Минске в ночь с 10 на 11 августа происходили беспорядки. Протестующие строили баррикады, поэтому у станции метро скопился транспорт.

Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требуют отменить результаты выборов и назначить на пост президента республики кандидата Светлану Тихановскую, которая покинула страну.