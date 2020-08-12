Министерство иностранных дел Белоруссии 11 августа выступило с заявлением, в котором призывает Евросоюз не торопиться с «громкими выводами» относительно оценки итогов президентских выборов и просит объективно оценивать массовые акции протеста, которые Минск не считает мирными

Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Более 250 пострадавших, баррикады на улицах, попытки захвата административных зданий… Нападение на сотрудников посольства Беларуси в Лондоне. Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным? Хватит ли политической смелости увидеть хотя бы тех, кто явно провоцирует?», — говорится в заявлении.

Ведомство поблагодарило западные страны за заявления о поддержке суверенитета и независимости Белоруссии, однако дипломаты сочли, что заявления европейских чиновников сделаны об акциях протеста даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию.

Тем не менее МИД подчеркивает, что Минску небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в республике.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, руководящий страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.