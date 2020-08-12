Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал изданию Украина.ру о том, что происходящее в Минске во многом схоже с событиями 2014 года в Киеве. Однако именно Украине сейчас крайне не выгодна дестабилизация Белоруссии

Политолог напомнил, что связи у братских народов тесные. В частности, отдельные представители белорусского протеста имеют контакты с украинской оппозицией.

«Конечно, украинский майдан влияет на ситуацию в белорусском обществе и в позитиве, и в негативе. Поскольку то, что случилось с Украиной после майдана, властями используется как пример последствий майдана, как пример того, что будет с Белоруссией в случае незаконного смещения власти», — сказал Руслан Бортник.

Руслан Бортник: выборы для Лукашенко — только первый раунд борьбы за президентский пост © Facebook, Ruslan Bortnik

По мнению директора Украинского института политики, белорусско-украинские отношения сегодня неоднозначные.

С одной стороны, Владимир Зеленский и Александр Лукашенко договорились о встрече в октябре, когда последний ещё не был переизбран.

С другой стороны, президент Украины заявил, что необходимо договариваться, нельзя применять насилие.

И наконец, Белоруссия — один из ключевых торговых партнеров Украины и переговорная площадка по Донбассу. И в этой ситуации дестабилизация Белоруссии — большой риск и проблема для Украины.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным итогам ЦИК набрал на выборах главы государства в республике 80,23%.

На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.