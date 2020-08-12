Президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнулся с принципиально новой ситуацией в стране – произошел качественный сдвиг, считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«На мой взгляд, Лукашенко столкнулся с принципиально новой ситуацией в Белоруссии. Обстановка не сразу успокоится, если вообще успокоится. Ему придется действовать по другой внутриполитической схеме, чем он действовал до сих пор. Произошел определенный качественный сдвиг. Если он этого еще не ощутил и не понял, то, думаю, развитие событий приведет его к этому выводу», — отметил эксперт.

Алексей Пушков: Результаты выборов должны подтолкнуть Лукашенко к большему сближению с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Думаю, что сузится поле для внешнеполитического маневра для Лукашенко. Если до сих пор у западных стран не было прямого повода для введения новых санкционных мер в отношении Лукашенко и близких к нему структур, то сейчас такой повод появился», — добавил он.

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В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.