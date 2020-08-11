В Гродно вечером во вторник перекрыли движение в центре города и начали задержания участников акций протеста против результатов президентских выборов. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов остановили четырех журналистов, одного избили.

«Прохожие рассказывают о задержаниях у филармонии. По городу ездят автозаки и бронированные машины. Людей в центре почти нет. Гродненцы говорят, что им страшно гулять в городе», — сказано в сообщении.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.