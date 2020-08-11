Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал антифашиста Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Белоруссии, сообщило интернет-издание «Граты» 11 августа

Как сообщается, Кольченко с группой анархистов принимал участие в акции в поддержку белорусской оппозиции у посольства Белоруссии в Киеве.

Денисова рассказала, где будут жить Сенцов и Кольченко © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Его единомышленники решили помешать правоохранителям, завязалась драка с полицией, по итогам которой пять левых активистов, среди них и Кольченко, сидевший в Крыму вместе с режиссером Сенцовым за терроризм, были задержаны.

На крымчанина и еще двух анархистов полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским (статьи 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях). 11 августа их рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

На суде стало известно, что Кольченко «пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал».

Сам анархист отрицал вину, его адвокат просила закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения.

Но судья определила Кольченко 40 часов общественных работ. У Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

Он уже сказал, что будет подавать апелляцию, так как даже в российских пенитенциарных заведениях не работал.