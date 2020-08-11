Рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова утром 11 августа устроили митинг, однако о какой-либо забастовке речи пока не идет. Об этом с места событий сообщил корреспондент Sputnik Беларусь

В Белоруссии 9 августа прошли выборы главы государства. По предварительным данным ЦИК, уверенную победу одержал Лукашенко, набирая около 80% голосов. Оппозиция не признала этот результат, в течение двух суток в стране проходили несанкционированные акции противников действующего главы государства, которые разгонялись милицией. Оппозиционные белорусские СМИ призвали работников предприятий к забастовкам. «Долой таракана усатого»: в Харькове прошел митинг в поддержку протестующих в Белоруссии – видео © скриншот с видео "Новости Харькова"

Ранее в ряде Telegram-каналов прошло сообщение, согласно которому работники завода им. Козлова объявили забастовку.

Как выяснилось позднее, некоторые сотрудники предприятия действительно устроили митинг, в ходе которого выразили свою озабоченность события последних дней.

«Очень возмущались, что вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети, но сейчас вроде все успокоились и пошли по рабочим местам», — приводятся слова замдиректора завода Валерия Щербо.

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