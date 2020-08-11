Связь с Питалевым оборвалась около шести часов вечера 10 августа. Он находился вместе с коллегами возле гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск — город-герой».
Агентство связалось с больницей скорой помощи, куда привозили пострадавших в ходе массовых протестов в белорусской столице, однако фотокорреспондента среди поступивших не обнаружили.
Представительство МИА «Россия сегодня» в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.
В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.
После задержания в Минске в ночь на 10 августа пропал бывший корреспондент РБК, ныне журналист Meduza Максим Солопов. Журналист Daily Storm Антон Старков, также задержанный во время освещения протестов в Минске, сообщил, что он и Солопов были избиты при задержании. По его словам, они говорили силовикам о том, что они сотрудники российских СМИ.