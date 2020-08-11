Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Об этом в ночь на 11 августа сообщает РИА Новости

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа

Агентство связалось с больницей скорой помощи, куда привозили пострадавших в ходе массовых протестов в белорусской столице, однако фотокорреспондента среди поступивших не обнаружили.

Представительство МИА «Россия сегодня» в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.

В голосовании на выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

После задержания в Минске в ночь на 10 августа пропал бывший корреспондент РБК, ныне журналист Meduza Максим Солопов. Журналист Daily Storm Антон Старков, также задержанный во время освещения протестов в Минске, сообщил, что он и Солопов были избиты при задержании. По его словам, они говорили силовикам о том, что они сотрудники российских СМИ.