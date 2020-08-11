Чем больше Запад ругает Белоруссию, тем больше вероятность, что Белоруссия все делает правильно, считает публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«На Западе, разумеется, опять не признают выборы. Но до тех пор, пока результаты этих выборов признаёт сам народ Белоруссии, ему как-то все равно, что о нем думают на Западе. Тем более основной хозяйственный партнер Белоруссии — именно Российская Федерация, а у нас хорошо знают, в чем сущность западных претензий к Белоруссии. Именно в том, что она стремится к общерусскому единству», — отметил эксперт.

По его словам, распространено такое мнение, что «чем больше Запад ругает Белоруссию, тем больше вероятность того, что Белоруссия все делает правильно».

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин Александр Лукашенко, по предварительным итогам ЦИК, набрал на выборах главы государства в республике 80,23%. На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также был арестован муж Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.