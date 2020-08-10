Белорусский народ поддерживает Александра Лукашенко не за красивые глаза и роскошные усы, а за то, что он с самого начала своей политической карьеры стоит за воссоединение всех русских, считает публицист, политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман

- Анатолий Александрович, как вы в целом оцениваете прошедшие в воскресенье выборы главы государства в Белоруссии? Что могли бы выделить из происходившего там?

— Выделить могу только произошедшее за несколько дней до выборов разоблачение организаторов провокации вокруг сотрудников российского охранного агентства. А именно, что это сделано с Украины, причем, скорее всего, там постарались не столько в самой СБУ, сколько кураторы из Центрального разведывательного управления.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Григорьевич Лукашенко. И, как я отмечал еще в пятницу в своем телевизионном комментарии, народ его поддерживает не за красивые глаза и роскошные усы, а за то, что он с самого начала своей политической карьеры стоит за воссоединение всех русских. Напомню, что на Украине и в Российской Федерации примерно пять шестых граждан по родному языку, не просто выученному в детстве, а употребляемому повседневно, русские. А в Белоруссии доля русских еще больше — не пять шестых, а четырнадцать пятнадцатых.

За это Лукашенко и поддерживают. Собственно, и провокация была направлена именно на то, чтобы заставить его сделать что-то явно антирусское, но благодаря своевременному разоблачению народ на нее, судя по результатам голосования, не повелся.

Остальное стандартно. Слава богу, если вести стабильную политику, она, как правило, достаточно предсказуема и надежна.

- Тем не менее Лукашенко перед выборами допускал высказывания, которые были восприняты как антироссийские. Например, о том, что Россия перешла от братских отношений к партнерским. Как российское руководство будет реагировать на эти слова лидера Белоруссии и на разгон участников акций протеста в ночь после выборов?

— На разгоны протестующих будут реагировать одобрительно. Что касается заявлений — да, действительно, Лукашенко сказал, что Российская Федерация с братских отношений перешла на партнерские. Но он не понял, что это как раз довольно высокая оценка его самого. Ведь по сути это означает, что Белоруссию признали достаточно серьезной, чтобы не требовалось делать ей какие-нибудь уступки.

- Следует ли ожидать, что эти выборы будут признаны на Западе и в России? Какими теперь буду отношения между этими центрами силы и Минском?

— На Западе, разумеется, опять не признают выборы. Но до тех пор, пока результаты этих выборов признаёт сам народ Белоруссии, ему как-то все равно, что о нем думают на Западе. Тем более основной хозяйственный партнер Белоруссии — именно Российская Федерация, а у нас хорошо знают, в чем сущность западных претензий к Белоруссии. Именно в том, что она стремится к общерусскому единству.

Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

- Будет ли белорусская оппозиция и дальше нагнетать обстановку, устраивая очередные акции протеста, ведь штаб Светланы Тихановской заявил, что не признает итоги выборов?

— Тихановская, несомненно, вправе не признавать что угодно, но закон сам за себя постоит.

- В силах ли власти справиться с протестным движением на улицах белорусских городов?

— Да, несомненно. Для того, чтобы справиться с массовыми беспорядками, нужна политическая воля. Напомню вам, что государственный переворот 15 марта 1917 года (царь Николай II отрекся от престола. — Ред.) получился именно потому, что политическая воля большей части тогдашнего руководства была направлена именно на переворот. Этот переворот организовали командующий всеми фронтами Российской империи, многие высокопоставленные деятели, включая нескольких великих князей. И только благодаря этому был организован кризис снабжения Санкт-Петербурга и спровоцированные этим кризисом массовые беспорядки.

Точно так же государственный переворот в Советском Союзе, растянувшийся с 19 августа по 8 декабря, произошел именно потому, что у большей части тогдашнего руководства была направленность на превращение власти в собственность. Правда, это мало у кого получилось.

Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. Реально штурма не было, потому что защитники Зимнего дворца сами разошлись кто куда. Они уже не считали не только нужным, но и вообще возможным защищать Временное правительство. Так что переворот — это дело политической воли.

Алан Мамиев: Лукашенко — не Янукович, не трус и не подлец. Он руководит битвой за Белоруссию © из личного архива Алана Мамиева Владимир Макей) и нынешнего главы КГБ (Валерий Вакульчик), направлена именно на сохранение действующего порядка. Поскольку он хорош для большинства граждан, в том числе и для большинства политического руководства Белоруссии.

- Почему же президент Лукашенко, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку, до сих пор не прокомментировал итоги выборов и происходившее на улицах Минска ночью?

— А зачем ему этот комментировать? С беспорядками должны справляться специально обученные люди. Они у него есть. И нет смысла комментировать очевидное. Напомню, что это не первые беспорядки после президентских выборов в Белоруссии и, наверно, не последние. Думаю, у Александра Григорьевича хватит здоровья, по крайней мере, еще на седьмые выборы.