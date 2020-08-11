Протесты в Минске были локальными, выборы президента Белоруссии можно считать состоявшимися, сказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Я сейчас нахожусь в Минске, и, честно говоря, майданом тут и не пахнет. Да, до двух-трех ночи автомобили сигналили, были какие-то локальные выступления и столкновения, но не более. Сейчас здесь все тихо, спокойно. Поэтому я считаю, что выборы состоялись», — подчеркнул Бондаренко.

Майданом не пахнет, но у Лукашенко — большие риски. Эксперты о выборах в Белоруссии © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным итогам ЦИК, набрал на выборах главы государства в республике 80,23%.

На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата —экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправивишись на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также был арестован муж Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.