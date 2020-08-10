В интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил мнение, что Александр Лукашенко продержится у власти не больше 5-6 лет, если его не свергнут в результате бархатной революции через пару месяцев

В ходе избирательной кампании в Белоруссии прошли крупнейшие с начала 1990-х годов акции протестов, организаторами которых были оппозиционные силы.

«Проблема для Лукашенко заключается в том, что он проспал резкий рост политической активности в Белоруссии. Количество митингов, подписантов, количество усталости от его семьи очень выросло. Безусловно, для Лукашенко это очень тревожный сигнал. По сути это сигнал к закату его эпохи. Может быть, она продлится ещё 5-6 лет, но уже точно не больше. И вряд ли ему удастся передать власть по наследству своему сыну», — заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Марков: Не переживайте за Белоруссию. Лукашенко прекрасно знает ошибки Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его мнению, Александр Лукашенко, который переизбран на шестой президентский срок, долго не делал публичных заявлений после оглашения предварительных результатов голосования, потому что не уверен в себе и хотел добиться чёткого понимания того, что «процесс переназначения самого себя на царские полномочия полностью удался и состоялся на 100%».

«[Лидер ЛДПР Владимир] Жириновский прав в том, что это агония Лукашенко. Она может растянуться на какое-то время, а может закончиться достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев в результате протестов и бархатной революции», — сказал Безпалько.

Аналогичное мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, сохранить власть Лукашенко сможет, если останется в пророссийском лагере, поскольку Запад очень быстро может свергнуть его путём госпереворота.