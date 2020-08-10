В ходе избирательной кампании в Белоруссии прошли крупнейшие с начала 1990-х годов акции протестов, организаторами которых были оппозиционные силы.
«Проблема для Лукашенко заключается в том, что он проспал резкий рост политической активности в Белоруссии. Количество митингов, подписантов, количество усталости от его семьи очень выросло. Безусловно, для Лукашенко это очень тревожный сигнал. По сути это сигнал к закату его эпохи. Может быть, она продлится ещё 5-6 лет, но уже точно не больше. И вряд ли ему удастся передать власть по наследству своему сыну», — заявил в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его мнению, Александр Лукашенко, который переизбран на шестой президентский срок, долго не делал публичных заявлений после оглашения предварительных результатов голосования, потому что не уверен в себе и хотел добиться чёткого понимания того, что «процесс переназначения самого себя на царские полномочия полностью удался и состоялся на 100%».
«[Лидер ЛДПР Владимир] Жириновский прав в том, что это агония Лукашенко. Она может растянуться на какое-то время, а может закончиться достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев в результате протестов и бархатной революции», — сказал Безпалько.
Аналогичное мнение в интервью изданию Украина.ру высказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, сохранить власть Лукашенко сможет, если останется в пророссийском лагере, поскольку Запад очень быстро может свергнуть его путём госпереворота.