В интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян объяснил, каковы настроения белорусского общества и как президент страны Александр Лукашенко собственными руками укрепил оппозиционные силы

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на 9:00 10 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 80,23% голосов, домохозяйка Светлана Тихановская — 9,9%, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая —1,68%, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень —1,13% голосов, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех высказались 6,02% избирателей. Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот

Явка была очень высокой — 84,23%, как сообщил ЦИК — не только в стране, но и за рубежом, что не все граждане Белоруссии, желающие проголосовать на участках, организованных в дипмиссиях, успели это сделать до их закрытия в 20:00 по местному времени. Ситуацию осложняли эпидемиологические рекомендации, согласно которым в здание пускали либо небольшой группой, либо вовсе по одному человеку. На протяжении всего дня около зданий посольств Белоруссии в Москве и Варшаве наблюдались километровые очереди. Вечером собравшиеся, которые не успели выполнить свой гражданский долг, устроили стихийные митинги. Посольство в Вашингтоне согласилось продлить время работы избирательного участка из-за наплыва избирателей.

О лидерстве Лукашенко с большим преимуществом над соперниками стало известно по результатам экзитполов сразу после закрытия избирательных участков в стране. Несогласные с победой президента, который находится у власти 26 лет, провели автопробег по Минску, на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН, позже к ним на подмогу прибыли подразделения внутренних войск. Нескольких активистов задержали. Ситуация начала обостряться, и сотрудники правоохранительных органов в полной экипировке со щитами приступили к вытеснению протестующих из центра города, а когда те пытались прорвать оцепление на площади у стелы «Минск — город-герой», применили светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом. В конечном итоге силовикам удалось установить контроль над происходящим, и активисты начали расходиться.

О том, как нынешние президентские выборы характеризуют ситуацию в стране и какие последствия они будут иметь для Александра Лукашенко, в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

- Геворг, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы?

— Я это расцениваю как поражение президента Александра Лукашенко. То, что он набрал больше 80% голосов, абсолютно не говорит о его победе. Выборы — это не просто какую цифру тебе нарисовали в ЦИК. Выборы — это насколько ты укрепился внутри страны после этих выборов, насколько тебя считают легитимным после этих выборов, насколько ты укрепил свои позиции в диалоге с внешними партнёрами после этих выборов. Ни по одному из этих показателей позиции Лукашенко после этих выборов не стали сильнее, чем до них, скорее, наоборот, они очень серьёзно ослабли. Поэтому в общем-то Лукашенко проиграл.

- Почему именно сейчас такие оппозиционные настроения в стране и среди тех, кто голосовал за рубежом?

— Потому что Лукашенко сам их создал, он сам увеличил протестный электорат. Ему никто не мешал провести эти выборы аккуратно, сохранить оппозиционных кандидатов, которые пошли против него, растаскивая голоса друг у друга, борясь друг с другом на пятачке оппозиционных настроений, при этом администрация президента рисовала бы условно из одного кандидата буржуина (Виктора Бабарико), ставленника капиталистов, из другого — майданутого (Сергея Тихановского), человека, который стремится разрушить Белоруссию через организацию майдана по украинскому пути, и за счёт этого Батька позиционировался бы как умеренный лидер, от которого устали, но, тем не менее, который является меньшим злом. Вместо этого он накрутил людей, пересажал всех основных не угрожающих ему кандидатов в президенты, только Валерий Цепкало сбежал, его не успели посадить.

В этой ситуации политтехнологи Светланы Тихановской сделали шикарный ход — они выставили "декабристку" против Лукашенко, которая стояла за своего посаженного мужа, и в то же время они ей сделали такой политический образ, который стал собирать оппозицию. Целью Тихановской стало победить, прийти к власти, объявить о досрочных выборах и уйти. Естественно, под этим знаменем собралось огромное количество оппозиционеров: начиная с пророссийских избирателей и заканчивая националистами. В других условиях эти оппозиционеры были бы разбросаны по разным политическим силам, даже, наверно, сталкивались бы между собой, а так они все объединились под лозунгом «Давайте обнулим эти выборы и проведём нормальные, а потом там решим, кто победит».

Это сплотило оппозиционные власти, и когда объявили результаты выборов, по которым сначала Тихановская получила менее 8%, а затем 9,9%, то есть ей даже не дали двузначную цифру, это смешно, конечно, люди вышли на улицу. Если бы она набрала большую цифру при победе Лукашенко в первом туре, возможно, часть электората, которая в принципе тоже рассматривала Лукашенко как меньшее зло, но при этом им не нравилось, что Батька взорвался, возможно, они бы от протеста отвалились, подумали бы, «ну вот получила Тихановская 20-30% голосов, отлично, это будет урок для действующей власти». А так дали ей 9,9% — людей это возмутило, и они вышли на улицу.

- Как в дальнейшем будут вести себя оппозиционеры и их соратники — продолжат протесты или поймут, что сейчас делать что-то бесполезно?

— Я думаю, акции протеста продолжатся, естественно, они будут подавлены властью, но оснований для майдана нет в Белоруссии. При этом протестная активность даже усилится — не в форме открытых побоищ, а просто как протестные настроения и бурление народа, чем, конечно же, воспользуются западные «друзья» Батьки, которые поймут, что сейчас идеальный момент, чтобы усилить финансирование и организационные мероприятия в поддержку будущего белорусского майдана.

- До какой стадии могут дойти протесты, что самое страшное может произойти в Белоруссии?

— Самое страшное, что может произойти, — это массовое пролитие крови сейчас. То есть как такового майдана не будет, для него не созрели необходимые условия в виде предательства элит, отказа правоохранительных органов подчиняться приказа Батьки, но может быть большая кровь, и этого, конечно, очень хотелось бы избежать. А если она прольётся, то вина за неё будет исключительно на Лукашенко.

- Как на фоне антироссийских заявлений Лукашенко и сближения с Америкой будут складываться отношения Белоруссии с Россией?

— Вроде как бы кому-то на первый взгляд может показаться, что мы ситуацию со взятием Лукашенко в заложники граждан порешали, выставили версию, что украинцы виноваты, что Путин наконец-то соизволил ответить на многочисленные звонки Лукашенко и поговорить с ним, на российских ток-шоу пошли примирительные заявления, но на самом деле, конечно, никакого примирения нет.

Я надеюсь, что в Кремле чётко увидели, что с Батькой нужно что-то делать, потому что даже если это действительно была провокация СБУ, украинцы же с пистолетом у виска не заставляли Лукашенко сразу после ареста вместо того, чтобы проводить нормальное расследование, орать на каждом углу, что это сделала Россия, что в этом виновата Россия, что этих людей заслали из России, не в нарушении белорусского законодательства ЧВК, а для того, чтобы они устроили в Белоруссии беспорядки. То есть в этой ситуации Лукашенко должно быть понятно, что люди поехали транзитом в другие страны. Может, ему было обидно, что с ним не согласовали. И такое могло быть, если это провокация СБУ, но при этом сразу орать, что эти люди прибыли для дестабилизации ситуации в Белоруссии, — очень недружественный шаг, это показывает, что Лукашенко переполнил все возможные берега. И за это нужно наказывать. Лукашенко рассказал о будущем российско-белорусских отношений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Мы, конечно, признаем выборы, потому что куда деваться. К тому же единственная альтернатива Лукашенко, которая сейчас есть, — прозападные политики. И для того, чтобы иметь поле для манёвров в Белоруссии, нам необходимо создавать там реальные пророссийские силы. Правда, чтобы их создавать, нужно прикрыть их от возможных репрессий со стороны Минска, и для этого Лукашенко нужно чётко объяснить, что этих людей трогать нельзя, если будешь их трогать, то будь готов к ещё большему ухудшению отношений. Надо защищать свои интересы.

- В связи со скорым прибытием американского посла, которого 12 лет не было, будет ли усиливаться прозападная политика Лукашенко?

— Некуда усиливаться, потому что мы сейчас увидим резкий всплеск негатива со стороны Запада по поводу выборов, вопли западных журналистов, что надо вводить санкции. Конечно, прибалтийские и польские товарищи могут говорить «нет-нет, не трогайте Лукашенко, он вроде как антироссийский, не спугните его». Но проблема в том, что мы вроде как номинально помирились, и умные люди на Западе понимают, что Лукашенко может играть с ними в антироссийскость, но он не уйдёт из формально пророссийского лагеря — поскольку понимает, что только в рамках этого лагеря может сохранить власть.

Если он пойдёт на Запад, его уберут через цветную революцию очень быстро. В этой ситуации Запад должен воспользоваться теми протестными настроениями, которые сейчас есть в Минске, чтобы усилить подготовку майдана, усилить подрывную работу, операции на большее количество людей в Белоруссии, недовольных Батькой. И что сделал Лукашенко? Он продемонстрировал всем, что сменить его через электоральные институты невозможно, потому что электоральные институты будут рисовать те результаты выборов, которые ему нужны, а значит, он убедил людей в том, что единственный способ его убрать — через улицу, через майдан. Значит, сторонников силовой смены режима в Белоруссии стало больше, и Запад, конечно, будет этим пользоваться, вести подрывную работу. А дальше посмотрим, как Минск будет на это реагировать.

- В целом в белорусском обществе насколько сильны прозападные настроения?

— Этого никто не скажет, потому что независимые опросы по политическим пунктам в Белоруссии запрещены. Есть только впечатления, которые складываются у людей, но мы понимаем, что эти впечатления обманчивы. Если люди общаются в рамках одного политического круга, они могут сказать, что все в стране настроены прозападно или пророссийски. Владимир Корнилов: Оппозиция в Белоруссии не пользуется широкой поддержкой масс, но мы помним пример Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

- А по вашим оценкам?

— По моим оценкам, значительная часть людей настроена прозападно, особенно среди молодёжи. Не большинство, безусловно, но много. И в этом тоже есть вина России, потому что мы фактически забили на «мягкую силу» в Белоруссии. Мы шли на поводу у Лукашенко, мы не вмешивались в его внутренние дела, не проводили свою повестку — то, из-за чего мы уже потеряли Украину и Грузию, близки к потере Армении, подбираемся к потере Казахстана, и вот сейчас настала очередь Белоруссии. Большой привет тем, кто занимался в России «мягкой силой».

- Высокая активность белорусских избирателей за рубежом была связана с их сознательной позицией, что нужно выполнить свой гражданский долг и проголосовать, или они хотели изменить ход событий, чтобы оппозиция укрепилась?

— И то, и другое. Для некоторых — гражданский долг, и в этом плане нужно с них брать пример. Большие цифры явки в Белоруссии — это пример для России: люди должны понимать, что прийти на участок проголосовать — это не блажь, не одолжение кому-то, а ваш гражданский долг. Хотите — голосуйте за власть, хотите — против власти, но приходите голосовать. И в то же время они хотели показать свою протестную активность, продемонстрировать, что значительная часть белорусов не поддерживает Батьку.

- Не все желающие успели проголосовать в посольствах Белоруссии. В Москве и Варшаве избирательные участки закрыли ровно в 20:00, а в Вашингтоне его работу продлили, чтобы все пришедшие приняли участие в выборах. Какая дипмиссия поступила правильно?

— Избирательные участки должны закрываться строго в 20 часов, это закон. При этом власти должны сделать так, чтобы люди смогли проголосовать, в частности должны были дать больше кабинок, и это ошибка властей.