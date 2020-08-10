В интервью изданию Украина.ру политолог Геворг Мирзаян сказал, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно было допустить до выборов оппозиционных политиков, а он, устроив борьбу против них, только сплотил всех противников действующей власти, к тому же им пришёлся по душе лозунг Светланы Тихановской

После недопуска к участию в президентских выборах ключевых оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико их предвыборные штабы объединились в поддержку домохозяйки Светланы Тихановской, которая стала единым кандидатом от оппозиции. «Они поступили подло». Лукашенко о тех, кто включил песню Цоя «Мы ждем перемен» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Лукашенко сам их создал, он сам увеличил протестный электорат. Ему никто не мешал провести эти выборы аккуратно, сохранить оппозиционных кандидатов, которые пошли против него, растаскивая голоса друг у друга, сталкиваясь друг с другом на пятачке оппозиционных настроений, при этом администрация президента рисовала бы условно из одного кандидата буржуина, ставленника капиталистов (Виктор Бабарико), из другого — майданутого (Сергей Тихановский), человека, который стремится разрушить Белоруссию через организацию майдана по украинскому пути. И за счёт этого Батька позиционировался бы как умеренный лидер, от которого устали, но тем не менее который является меньшим злом. Вместо этого он накрутил людей, пересажал всех основных не угрожающих ему кандидатов в президенты, только Валерий Цепкало убежал, его не успели посадить», — сказал в интервью изданию Украина.ру доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

В то же время в предвыборном штабе Светланы Тихановской, по словам эксперта, сделали очень грамотный шаг — придумали ей образ "декабристки", которая стояла за своего посаженного мужа и хотела в случае победы прийти к власти, чтобы объявить о досрочных выборах с участием недопущенных кандидатов и уйти. В итоге под этим лозунгом объединились разные слои оппозиции — начиная с пророссийских избирателей и заканчивая националистами.

«В других условиях эти оппозиционеры были бы разбросаны по разным политическим силам, даже, наверно, сталкивались бы между собой, а так они все объединились. Когда объявили результаты выборов, по которым сначала Тихановская получила около 8%, а затем 9,9%, то есть ей даже не дали двузначную цифру, конечно, люди вышли на улицу», — добавил Мирзаян.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает на президентских выборах 80,23% голосов, домохозяйка Светлана Тихановская — 9,9%, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая — 1,68%, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень — 1,13% голосов, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04%. Против всех высказались 6,02% избирателей.