В белорусском Бресте милиция разгоняет несанкционированную акцию граждан, которые вышли в центр города после завершения выборов президента страны 9 августа, сообщает Sputnik Беларусь

Милиция применила спецсредства для разгона протестующих в Минске, есть раненые - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.

После закрытия избирательных участков противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Как правило, в них пока принимают участие от нескольких десятков до пары сотен человек.

«Люди собрались в центре Бреста на пересечении Советской и Машерова. ОМОН начал разгонять акцию протеста. Люди скандирую "Живи, Беларусь" и "Позор"», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о начале разгона оппозиционной акции в Минске.