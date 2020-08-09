В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялся основной день голосования на выборах главы государства. Согласно данным национального экзитпола, Александр Лукашенко уверенно побеждает, набирая чуть менее 80% голосов. Его ближайшая преследовательница — Светлана Тихановская — заручилась поддержкой 6,2% избирателей.
После закрытия избирательных участков противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Как правило, в них пока принимают участие от нескольких десятков до пары сотен человек.
«Люди собрались в центре Бреста на пересечении Советской и Машерова. ОМОН начал разгонять акцию протеста. Люди скандирую "Живи, Беларусь" и "Позор"», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о начале разгона оппозиционной акции в Минске.