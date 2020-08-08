Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки. Он рассказал об этом в эфире Obozrevatel TV 8 августа

Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Леонида Кучму.

«Мы видим, что это (достижение прекращения огня — ред.) надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае — когда это будет и с той, и с другой стороны», — сказал Кравчук.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске Контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.