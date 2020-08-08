Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко досрочно проголосовал на выборах президента. Об этом 8 августа сообщила пресс-секретарь правительства Александра Исаева, передает «Интерфакс-Запад»

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Он отметил, что голосует досрочно из-за плотного рабочего графика.

«Сегодня выдалась небольшая пуаза, решили воспользоваться ей и проголосовать», — объяснил он.

Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, Головченко сказал, что «выбор очевиден».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

В выборах принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.