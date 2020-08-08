Двух задержанных корреспондентов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка депортировали на Украину авиарейсом Минск-Одесса. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

Накануне в отеле «Минск» в столице Белоруссии задержали троих штатных корреспондентов украинского телеканала (еще один задержанный Юрий Баранюк). Телеканал заявил, что они освещали выборы президента Белоруссии и, по предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации журналистов.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют основным соперником Лукашенко.