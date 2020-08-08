Если сравнивать белорусского лидера Александра Лукашенко с российскими политиками, то это такая контаминация между Владимиром Жириновским и Владимиром Путиным. Об этом 7 августа заявил глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

«Это видно, что он относится к стране как к механизму, который должен работать хорошо, все шестеренки должны крутиться, и все это возможно, если за рулем правильный человек. Но с другой стороны, одним из способов его работы с Россией и Западом служит публичный ресурс. Время от времени в достаточно острых, а иногда и истеричных дискурсах, на грани фола, он пробует шантажировать реальность. Этим он занимается не первый день, а почти все время, четверть века уже», — объяснил Искандарян.

Он добавил, что это несет определенные риски. Но Лукашенко в последнее время мог не только проходить через эти риски, но и получать для своей страны определенную выгоду.

«Другое дело, что ситуация не улучшается, а ухудшается для Белоруссии и для самого Лукашенко. Просто потому, что столько времени это продолжается, просто потому, что экономическая ситуация не самая блестящая, да еще и коронавирус и всякого рода проблемы. Но в инструментах которые использует Лукашенко, ничего нового нет», — добавил эксперт.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.