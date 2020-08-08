После выборов в Белоруссии в российско-белорусских отношениях могут возникнуть новые обострения. Об этом 7 августа заявил глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Эксперт объяснил, зачем России Белоруссия © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Для Лукашенко чрезвычайно характерно, он не первый раз это делает, играть на грани фола в своих взаимоотношениях с Россией. Время от времени обостряются кризисы в российско-белорусских отношениях. Это стиль господина Лукашенко. Я помню много информационных войн, связанных с азот-калием, с ценами на нефть, с трубопроводной системой, которая идет через Беларусь. Это происходит довольно часто, но сейчас это немножко больше обострено, чем обычно», — сказал Искандарян.

При этом, по его словам, «инструментарий, который употребляет Лукашенко, достаточно острый».

«В зависимости от того, каким образом пройдут несколько дней после выборов, ситуация с этими конкретными людьми как-то разблокируется. Но ситуация в российско-белорусских отношениях, которые внешне выглядят достаточно благопристойными, а в реальности есть много проблем, останется. После выборов даже возможны новые обострения», — подчеркнул эксперт.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.



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