Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается массовых протестов оппозиции после президентских выборов, однако больше всего его страшит возможная поддержка такого Майдана со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Корнилов считает, что сама по себе оппозиция уже не волнует Лукашенко. «Всем оппозиционерам по капле»: Лукашенко сделал новое заявление © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Ее он уже элиминировал, так скажем, и маргинализовал, хотя он действительно опасается Майдана после выборов. Даже не столько Майдана, сколько поддержки этих протестов, беспорядков со стороны Запада», — сказал эксперт.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.