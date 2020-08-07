Директор украинского института политики Руслан Бортник считает, что и в 2004, и в 2014 году Россия и часть российских кругов на начальном этапе поддерживали майданные настроения, надеясь, что ослабление режима Кучмы и Януковича сделает их более договороспособными

«Мне кажется, что история с Белоруссией в какой-то мере повторяет этот трюк. Но дважды на Украине это уже привело к тому, что протест вышел из-под контроля и вместе со свержением Кучмы и Януковича потерпели поражение и российские интересы. Мне кажется, что элемент этой игры, к сожалению, присутствует и в отношении к Беларуси», — рассказал политолог.

По его словам, в то же время нужно понимать, что белорусское руководство учло опыт Украины и Грузии и в случае массовых протестов будет действовать жестче.

«И Россия в случае дестабилизации в Беларуси будет действовать быстрее и жестче. Я думаю, что «вестернизацию» или «прибалтизацию» Беларуси российскому руководству будет крайне сложно объяснить своему обществу, не говоря уже о серьезных политических и экономических потерях», — добавил собеседник издания.

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Украинские уроки для Лукашенко. Эксперты о выборах и возможности майдана в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

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