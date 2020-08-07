На избирательном участке задержан начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николай Лысенков, который находился там в качестве наблюдателя. Об этом Черечень рассказал TUT.BY 7 августа

«Подготовка к возможной «площади»: соперник Лукашенко назвал возможную цель задержания россиян в Белоруссии © предоставлено штабом кандидата рассказал он.

На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст. 23.34 и он должен проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.