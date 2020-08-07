«Его милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Николай был наблюдателем. По-моему, ему сейчас инкриминируют ст. 23.34 КоАП "Организация несанкционированного массового мероприятия", но я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся», — рассказал он.
На видео, которое опубликовала команда Черечня, видно, что к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст. 23.34 и он должен проехать в Столбцовский РУВД для проведения проверки.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют основным соперником Лукашенко.