За передачей Киеву задержанных в Минске россиян могут последовать внутренний и внешний кризисы для РФ. Об этом директор украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа

Кость Бондаренко: Белорусы должны еще раз посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки © РИА Новости, Нина Зотина Александром Лукашенко и Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных.

«Если это произойдет, то для России это может вызвать целых два кризиса. Первый кризис — внешний, потому что свидетельские показания этих людей могут усилить позицию Украины в международных судах, усилить информационную позицию Украины в рамках той же "нормандской четверки"», — сказал Бортник.

Второй кризис, по его словам, внутренний. Российскому руководству будет трудно объяснить своей патриотически настроенной части общества, почему россияне на территории союзного государства были выданы Украине, что вызовет кризис между властью и патриотически настроенной средой, пояснил политолог.

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Их подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Ранее Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.