Известная во Львове волонтер Елена Живко совершила попытку самоподжога, облив себя бензином, из-за давления полиции на нее и ее семью. Об этом сообщил портал «Варта-1» 6 августа

Киевские нацисты обвиняют полицию в произволе и грабеже © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Отмечается, что Живко облилась бензином прямо посреди улицы, однако поджечь себя ей не позволили. В дальнейшем волонтер вместе с ветеранами т.н. АТО («антитеррористической операции» в Донбассе) под Галицким районным судом требовала внимания главы МВД Украины Арсена Авакова, поскольку, по ее словам, руководство полиции Львовщины оказывает давление на нее и членов ее семьи.

Так, женщина заявила, что на ее брата сфабриковали уголовное дело. Его задержали, когда он вез тяжелобольного отца на операцию. В четверг, 6 августа, брата Живко допрашивали в суде, и попыткой самоподжога она хотела привлечь внимание к событию.

Живко — волонтер и руководитель ОО «Объединение добровольцев». В декабре 2019 года она приняла участие в акции активистов и добровольцев, которые сорвали сессию Львовского горсовета из-за публикации в местном СМИ о «львовских титушках».