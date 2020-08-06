Председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах заявил, что золоторудный потенциал Украины составляет около 3 тысяч тонн. Однако разработать их сейчас невозможно. Об этом он написал 6 августа на своей странице в Facebook

«Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой — сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30-40 тонн (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн», — написал Опимах.

Украина наращивает импорт дизтоплива из Белоруссии © CC0, Pixabay

По словам Опимаха, Госгеонедр готовится выставить несколько золотоносных участков на электронные торги.

Также глава ведомства сообщил, что Украина способна удовлетворить 100% потребности в топливе для АЭС за счет собственного урана.