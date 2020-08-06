«Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой — сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота. На украинских золоторудных объектах с запасами золота 30-40 тонн (Майское, Балка Широкая) необходимый объем инвестиций превышает 3,5 млрд грн», — написал Опимах.
Запасы золота в Карпатах Служба геологии оценивает в размере 55 тонн, Донбасса — 400 тонн, а Украинского щита — 2400 тонн.
По словам Опимаха, Госгеонедр готовится выставить несколько золотоносных участков на электронные торги.
Также глава ведомства сообщил, что Украина способна удовлетворить 100% потребности в топливе для АЭС за счет собственного урана.