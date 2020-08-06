О задержании Мороз ранее сообщили в штабе Тихановской. Там рассказали, что сотрудники МВД задержали ее возле посольства Литвы в Минске около 11:00, куда она приходила для подачи документов на визу.
По словам Мороз, в 12:30 ее отпустили после «разъяснительной беседы».
На четверг, 6 августа, оппозиция намечала свой митинг в столичном парке Дружбы, однако в этот день власти решили провести там праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.