Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана 6 августа. Спустя полтора часа ее отпустили. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Страна для жизни»

О задержании Мороз ранее сообщили в штабе Тихановской. Там рассказали, что сотрудники МВД задержали ее возле посольства Литвы в Минске около 11:00, куда она приходила для подачи документов на визу.

По словам Мороз, в 12:30 ее отпустили после «разъяснительной беседы».

МВД Белоруссии пообещало остановить хаос на улицах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.