Президент Украины Владимир Зеленский не хочет привлекать к ответственности националистку Ирину Фарион, так как ее русофобские высказывания выгодны ему. Такое мнение высказала 5 августа в комментарии РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина

Ранее Фарион в своем очередном видео разразилась критикой в адрес русскоязычных украинцев и призвала их «паковать манатки» и уезжать в Россию, попутно обвинив россиян в «оккупации» Крыма. «Езжайте в Московию». Фарион рассказала, сколько лет понадобиться русскоязычным для украинизации © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Президенту Украины Зеленскому давно пора посадить Фарион из-за подобных призывов, но президенту Украины, видимо, выгодны такие враждебные настроения в обществе. Фарион всю свою политическую карьеру, исключая ее коммунистическое прошлое, навязывает украинцам свои фашистские идеи. Если бы ее так называемые инициативы принимались властью, то более 70% жителей Украины находились бы в концентрационных лагерях и тюрьмах», — полагает Гридчина.

По ее мнению, идеология Фарион — это ксенофобия, ставшая ее мировоззрением, а русский язык на Украине является родным для 30% населения, при том, что им владеют все граждане страны и больше половины используют его в быту.