«Я не считаю, что Беларусь должна покинуть ЕАЭС. Мы должны там более активно отстаивать свои экономические интересы», — заявил Дмитриев.
Он также отметил, что некоторые экономические вопросы в отношениях с Россией должны быть перенесены из формата Союзного государства в ЕАЭС.
В состав ЕАЭС входят Белоруссия, Россия, Армения, Казахстан и Киргизия.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.