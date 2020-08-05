Белоруссия должна активнее отстаивать свои экономические интересы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а не выходить из него, считает кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, опубликованном в среду, 5 августа

«Я не считаю, что Беларусь должна покинуть ЕАЭС. Мы должны там более активно отстаивать свои экономические интересы», — заявил Дмитриев.

Он также отметил, что некоторые экономические вопросы в отношениях с Россией должны быть перенесены из формата Союзного государства в ЕАЭС.

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В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.

Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.