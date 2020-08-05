Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решению властей страны, согласно которому россияне смогут въезжать без ограничений. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 4 августа

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий», — написал консул.

Черногория открыла границы для россиян © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

«Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещено путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещено самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий. Это при том, что в России индекс заболеваемости 127,2 а в Украине 72,8», — добавил Шматов.

Эти условия для Украины дипломат считает дискриминационными.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в список стран, жителям которых разрешен въезд без дополнительных условий, принятых в связи с пандемией коронавируса.