«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий», — написал консул.
По его словам, Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея 13-14 авиарейсов в неделю, в настоящее время находится в ограниченных правах.
«Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещено путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещено самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий. Это при том, что в России индекс заболеваемости 127,2 а в Украине 72,8», — добавил Шматов.
Эти условия для Украины дипломат считает дискриминационными.
Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в список стран, жителям которых разрешен въезд без дополнительных условий, принятых в связи с пандемией коронавируса.