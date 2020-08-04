Украина пережила два этапа налаживания отношений с американским аэрокосмическим агентством - в 90-е и после 2008 года. Оба этапа заканчивались обнулением из-за неподобающего поведения украинской стороны. Последний раз это произошло в 2016 году. Об этом 4 августа сообщается в публикации Telegram-канала Украина.ру

В США скончался одесский конструктор Дарон, благодаря которому Гагарин полетел в космос © Пресс-служба НПО "Энергомаш"

«Американская сторона, пока, осторожно зондирует ситуацию вокруг космоса в Украине, но не спешит. Понять их можно, они не хотят очередной раз обжечься — в космической сфере это слишком дорого стоит. Нужны годы, чтобы вновь пробились ростки обновленного партнерства», — указывается в публикации.

Как считает советник председателя Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник, Украина должна раз и навсегда избавиться от попыток имитации международного сотрудничества.

По его мнению, Украина должна перейти от попрошайничества на реальное софинансирование совместных усилий в темах исследования и освоения космического пространства.