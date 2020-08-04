Чтобы получить шанс в третий раз, нужны неординарные шаги, прежде всего продемонстрировав кардинальные внутренние изменения в сфере космической деятельности, говорится в сообщении.
«Американская сторона, пока, осторожно зондирует ситуацию вокруг космоса в Украине, но не спешит. Понять их можно, они не хотят очередной раз обжечься — в космической сфере это слишком дорого стоит. Нужны годы, чтобы вновь пробились ростки обновленного партнерства», — указывается в публикации.
Как считает советник председателя Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник, Украина должна раз и навсегда избавиться от попыток имитации международного сотрудничества.
По его мнению, Украина должна перейти от попрошайничества на реальное софинансирование совместных усилий в темах исследования и освоения космического пространства.