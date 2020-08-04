Два российских буксира, принадлежащие «Новороссийскому торговому порту», пришвартовались в украинском Черноморске (бывший Ильичевск), из-за чего в Одесса 4 августа прошла протестная акция. Об этом сообщает сайт usionline.com

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Судя по опубликованным фото, в пикете у здания управления Администрации морских портов в Одессе приняли участие несколько десятков молодых людей, которые держали плакат «Прочь российские буксиры из порта Черноморск» и «Нет пиратам в порту». Местные СМИ утверждают, что это работники черноморского порта.

Поясняя свою позицию они заявили, что, по их данным, «Новороссийский торговый порт» является публичным акционерным обществом, но контрольный пакет акций находится у правительства РФ, следовательно, в украинском порту буксиры зарабатывают деньги для «страны-агрессора».