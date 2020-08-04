Российские буксиры Topaz N и Diamond N зашли в порт Черноморска. После этого в местном сегменте интернета стали распространяться утверждения, согласно которым из-за этого украинское госпредприятие лишится возможности работать, а отечественные портовики якобы останутся без зарплаты.
Судя по опубликованным фото, в пикете у здания управления Администрации морских портов в Одессе приняли участие несколько десятков молодых людей, которые держали плакат «Прочь российские буксиры из порта Черноморск» и «Нет пиратам в порту». Местные СМИ утверждают, что это работники черноморского порта.
Поясняя свою позицию они заявили, что, по их данным, «Новороссийский торговый порт» является публичным акционерным обществом, но контрольный пакет акций находится у правительства РФ, следовательно, в украинском порту буксиры зарабатывают деньги для «страны-агрессора».