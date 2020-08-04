Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин принял решение присоединиться от Киева к трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил 3 августа в комментарии изданию «Гордон»

«Может стать тараном мира». Соцсети о назначении Леонида Кравчука в минскую переговорную группу © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк заявил Фокин

По его словам, приглашение в состав контактной группы он получил от главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения», — добавил Фокин.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В минувший четверг украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.