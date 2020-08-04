«Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина — это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским», — заявил Фокин
По его словам, приглашение в состав контактной группы он получил от главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения», — добавил Фокин.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. В минувший четверг украинский лидер Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в группе.