Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на сегодняшний день Украина идет по желтому сценарию развития пандемии COVID-19, заявил во время брифинга 1 августа

Ляшко отметил, что месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию развитию болезни.

«Сейчас наша динамика четко отражает желтый сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4 тыс. летальных исходов и около 400 тыс. случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — отметил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что до появления вакцины наиболее действенными являются ограничительные карантинные меры.

За минувшие сутки на Украине зарегистрировали 1172 новых больных коронавирусом. Таким образом, количество больных COVID-19 в стране достигло около 71 тыс. человек. С начала эпидемии коронавируса в стране в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1693 человека. При этом выздоровели свыше 38,7 тыс. человек.