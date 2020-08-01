«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области», — говорится в сообщении.
Окончательные выводы будут сделаны по результатам досудебного расследования.
Скрыпник скрывался от правоохранительных органов восемь дней. 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Им и был Скрыпник.
Во время задержания он успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники взял начальника уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу, а позже выехал за его пределы, бросил авто и скрылся в лесу.