Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверку по факту ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника – действия полицейских будут рассматривать на предмет возможного превышения полномочий. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила пресс-служба ГБР

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области», — говорится в сообщении.

Окончательные выводы будут сделаны по результатам досудебного расследования.

Опозорившего полицию полтавского террориста ликвидировали © Служба безпеки України

Во время задержания он успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники взял начальника уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу, а позже выехал за его пределы, бросил авто и скрылся в лесу.