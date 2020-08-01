За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды нарушали режим прекращения огня. Об этом 1 августа со ссылкой на представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает РИА Новости

Александр Ходаковский: Украина вряд ли откажется от войны как эффективного способа манипуляции © предоставлено Александром Ходаковским Владислав Дейнего заявил, что ударные беспилотники атаковал позиции Народный милиции ЛНР у автодороги Попасная-Первомайск. Дроны заходили на атаку трижды, сбрасывая гранаты ВОГ-17.

«В результате чего двое военнослужащих НМ ЛНР получили осколочные ранения легкой степени тяжести», — сообщил Дейнего.

Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Режим прекращения огня предусматривает запрет на любые разведывательно-диверсионые действия, использование дронов и ведение любого огня, в том числе снайперского.

По словам экс-главы Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского, Украина вряд ли откажется от войны, как от эффективного способа манипуляции сознанием собственных граждан.