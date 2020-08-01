Накануне полпред народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что ударные беспилотники атаковал позиции Народный милиции ЛНР у автодороги Попасная-Первомайск. Дроны заходили на атаку трижды, сбрасывая гранаты ВОГ-17.
«В результате чего двое военнослужащих НМ ЛНР получили осколочные ранения легкой степени тяжести», — сообщил Дейнего.
Очередное бессрочное перемирие на линии разграничения в Донбассе вступило в силу в полночь 27 июля. Режим прекращения огня предусматривает запрет на любые разведывательно-диверсионые действия, использование дронов и ведение любого огня, в том числе снайперского.
По словам экс-главы Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского, Украина вряд ли откажется от войны, как от эффективного способа манипуляции сознанием собственных граждан.