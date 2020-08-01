«01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника», — написал Геращенко в Facebook.
Скрыпник, угрожая гранатой, взял Гуму в плен. Однако сотрудники полицейского спецназа КОРД ликвидировали террориста метким выстрелом. А заложник успел за три секунды отскочить от места взрыва гранаты, оставшись живым и невредимым.
При этом Геращенко заявил, что у Скрыпника была возможность сдаться полиции, однако тот, по словам советника министра внутренних дел, «сам выбрал свой путь».
Скрыпник скрывался от правоохранительных органов восемь дней. 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Им и был Скрыпник. Во время задержания он успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники взял начальника уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу, а позже выехал за его пределы, бросил авто и скрылся в лесу.