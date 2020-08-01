Полицейский спецназ застрелил Романа Скрыпника, который несколько дней скрывался от правоохранителей, сообщил ночью 1 августа советник министра внутренних дел Украина Антон Геращенко

«01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника», — написал Геращенко в Facebook.

Скрыпник, угрожая гранатой, взял Гуму в плен. Однако сотрудники полицейского спецназа КОРД ликвидировали террориста метким выстрелом. А заложник успел за три секунды отскочить от места взрыва гранаты, оставшись живым и невредимым.

При этом Геращенко заявил, что у Скрыпника была возможность сдаться полиции, однако тот, по словам советника министра внутренних дел, «сам выбрал свой путь». С гранатою в кармане, с чекою в руке. Взрывное лето на Украине © commons.wikimedia.org, Samo8383

Скрыпник скрывался от правоохранительных органов восемь дней. 23 июля сотрудники уголовного розыска Полтавской области проводили операцию по задержанию человека, который подозревается в краже автомобилей. Им и был Скрыпник. Во время задержания он успел достать гранату РГД-5, вытащил чеку и схватил за руку сотрудника полиции. Позже вместо сотрудника полиции в заложники взял начальника уголовного розыска. Также преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу, а позже выехал за его пределы, бросил авто и скрылся в лесу.