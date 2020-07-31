Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что уровень безработицы в стране в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые прогнозировали ранее. Об этом регулятор сообщил 31 июля в своем инфляционном отчете за июль

Отмечается, что ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень. МВФ советует украинцам готовиться к снижению зарплат и росту безработицы © CC0, Pixabay

«Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства», — говорится в сообщении.

На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 — 8,8% (8,6% ранее).