Отмечается, что ослабление карантина уже в мае привело к более быстрому восстановлению предложения рабочей силы, которая в июне по еженедельными данными количества резюме вернулась на докарантинний уровень.
«Интерес к поиску работы восстановился не только на внутреннем рынке труда, но и за рубежом, чему способствовало частичное открытие государственных границ на выезд с целью трудоустройства», — говорится в сообщении.
На 2021 рок НБУ прогнозирует процент безработицы на уровне 9% (вместо 8,6% в предыдущем прогнозе), на 2022 — 8,8% (8,6% ранее).