«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение [задержанных]. Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано, и сотрудники могли осуществить свои функции», — рассказал представитель дипмиссии.
Ранее белорусское госагентство «БелТА» сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.
В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение попытками интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.