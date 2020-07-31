Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных в республике россиян. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Минске

«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение [задержанных]. Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано, и сотрудники могли осуществить свои функции», — рассказал представитель дипмиссии.

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В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение попытками интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.