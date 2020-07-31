В Киеве не первый месяц рассказывают о переговорах Владимира Зеленского и Петра Порошенко, конечной целью которых является выход последнего на позицию премьера, рассказал политолог Ростислав Ищенко в статье «Второй заход Порошенко» для издания Украина.ру

По его словам, если ещё не все украинские олигархи догадались, что зиц-президент вроде Зеленского не решает проблему ни стабилизации государства, ни их личного бизнеса, то американцы (демократы) это уже поняли.

«Следующий Зеленский будет ещё хуже нынешнего. Кредит доверия у него будет меньше, ресурсная база сократится, зависимость от олигархов усилится. Опереться на Юго-Восток он не сможет из опасений потерять контроль над Западом Украины. На Западе, как свидетельствуют практика и опыт, не ждут не только нью-Зеленского, но даже Порошенко — там собственные наци в фаворе», объяснил Ростислав Ищенко.

Второй заход Петра Порошенко © AFP, Sergei SUPINSKY

В-третьих, огромное количество (до полумиллиона) участников войны в Донбассе, должны знать, что им ничего не грозит, что руководство государства разделяет с ними ответственность за их преступления, поэтому никаких расследований не будет, а вялотекущая война как гарантия их безнаказанности будет продолжаться.

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