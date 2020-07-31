«Тридцатого июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" так называемого "Гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях. В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства», — говорится в материале на сайте МИД Украины.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.