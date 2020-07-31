Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ведомства

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