Девять человек пострадали в аварии с участием маршрутки в Николаеве, после того как водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба областного управления полиции

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