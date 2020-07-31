«44-летний мужчина, управляя автомобилем "Рута", который в городе осуществляет пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. В результате ДТП девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в материале силовиков.
Правоохранители начали расследование по факту случившегося. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.