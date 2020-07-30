В статье «Украинцы не платят за газ. Долги хотят списать, но от больших платежек это не спасет» ее автор Денис Вергун отмечает, что в первом полугодии 2020 года 20% счетов за распределение газа, то есть каждый пятый платеж, остались неоплаченными.
При этом есть области, в которых неплатежи за газ превышают 50%. Наращивание долгов украинскими потребителями ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли, заявляют участники рынка.
В отдельных областях уровень расчетов за распределение газа не превышает 50%.
Не лучше ситуация и с расчетами населения собственно за газ. По состоянию на июль потребители задолжали около 24 млрд грн.
Кроме того, производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд грн.