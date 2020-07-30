Жители Украины массово не платят по газовым платежкам, долги потребителей превышают 2 млрд грн за доставку газа и составляют более 24 млрд грн собственно за газ (эти услуги на Украине оплачиваются отдельно), сообщает UBR 30 июля

В статье «Украинцы не платят за газ. Долги хотят списать, но от больших платежек это не спасет» ее автор Денис Вергун отмечает, что в первом полугодии 2020 года 20% счетов за распределение газа, то есть каждый пятый платеж, остались неоплаченными.

При этом есть области, в которых неплатежи за газ превышают 50%. Наращивание долгов украинскими потребителями ведет к долговому кризису во всей газовой отрасли, заявляют участники рынка.

Fitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году © Украина.ру/Стрингер

Не лучше ситуация и с расчетами населения собственно за газ. По состоянию на июль потребители задолжали около 24 млрд грн.

Кроме того, производителей тепла для нужд населения за уже потребленный газ превысили 45 млрд грн.