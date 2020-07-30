По его словам, этот механизм нарушает права граждан на защиту при получении повесток. Согласно законопроекту, направление повестки на электронный адрес будет считаться официальным ее вручением. Но в практике Европейского суда по правам человека соответствующее лицо должно быть проинформировано надлежащим образом.
«90% процентов граждан не сделают этого, а это автоматически означает, что повестка не может быть вручена или направлена. Принуждение гражданина это сделать — нарушение… Человек должен знать о факте слушания дела и надлежащим образом оповещен об этом… Это нарушение права человека на защиту», — сказал Дульский.