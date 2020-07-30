Адвокат Александр Дульский считает, что возможное автоматическое присвоение юридическим лицам официального электронного адреса при осуществлении государственной регистрации является нарушением прав граждан, в частности на защиту. Об этом 30 июля он сказал «Украинским новостям»

По его словам, этот механизм нарушает права граждан на защиту при получении повесток. Согласно законопроекту, направление повестки на электронный адрес будет считаться официальным ее вручением. Но в практике Европейского суда по правам человека соответствующее лицо должно быть проинформировано надлежащим образом.

«90% процентов граждан не сделают этого, а это автоматически означает, что повестка не может быть вручена или направлена. Принуждение гражданина это сделать — нарушение… Человек должен знать о факте слушания дела и надлежащим образом оповещен об этом… Это нарушение права человека на защиту», — сказал Дульский.