Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США 30 июля подписывают соглашение о сотрудничестве по исследованиям, связанным с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАН

«Планируется развивать новые формы сотрудничества и диалога между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики», — цитирует агентство пресс-службу.

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Кроме того, возможно взаимодействие в сфере математического и компьютерного моделирования распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.

Подписание договора состоится в формате видеоконференции.