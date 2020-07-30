«Планируется развивать новые формы сотрудничества и диалога между академиями во всех областях, касающихся коронавируса, его природы, методов лечения и профилактики», — цитирует агентство пресс-службу.
Стороны, как уточняется, планируют развивать сотрудничество ученых в сфере эпидемиологических, вирусологических, молекулярно-биологических исследований COVID-19 и изучении патофизиологии новой инфекции.
Кроме того, возможно взаимодействие в сфере математического и компьютерного моделирования распространения пандемии, социально-экономических и психологических последствий коронавируса, укреплении глобальной безопасности и противодействия биологическим угрозам.
Подписание договора состоится в формате видеоконференции.